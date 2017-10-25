Роспотребнадзор проверит гостиницы Хабаровска перед чемпионатом мира
Специалисты осмотрят места проживания сборных, судей и гостей соревнований.
Специалисты осмотрят места проживания сборных, судей и гостей соревнований.
Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдёт в дальневосточной столице с 29 января по 4 февраля 2018 года, определились с местами проживания сборных, судей, членов международной федерации бенди и гостей. Перед заселением заведения проверят сотрудники краевого управления Роспотребнадзора, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Для проживания спортсменов выбрали три гостиницы, при этом сборная России будет жить в отдельном отеле. Ещё в трёх комплексах расселят остальных участников чемпионата. Перечень мест проживания ободрил президент международной федерации хоккея с мячом, список согласовали и специалисты управления туризму министерства культуры края.
«Комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края разрабатывается вопрос проведения Роспотребнадзором контрольных мероприятий по проверке согласованных мест проживания и питания. Данные мероприятия в соответствии с регламентом будут проведены за месяц до начала соревнований», — сообщил на заседании оргкомитета по подготовке к чемпионату первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев.
Агентство писало, что участниками чемпионата мира станут восемь сборных. Все они прилетят в Хабаровск одним бортом из Москвы. От продажи билетов, которая стартует 1 декабря, организаторы планируют заработать больше 20 миллионов рублей. Бесплатно на игры смогут попасть воспитанники детских домов и спортивных школ, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых арену «Ерофей» сделают ещё удобнее. Спортсооружение разделят на четыре зоны для разных развлечений.