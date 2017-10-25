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07:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Вопрос с теплом в Миасском решат в течение 10 дней

Срочно провести индивидуальные встречи с жителями и оперативно решить вопрос с подачей тепла.

Такая рекомендация была дана главе Красноармейского района Юрию Сакулину на оперативном совещании, организованном Общественной палатой Челябинской области, передает сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, конфликтная ситуация возникла в селе Миасское. Там, накануне холодов, от теплотрассы отрезали шесть частных домов. Взамен чиновники предложили перейти на газ. Но времени на это у людей уже нет. Шокированные селяне обратились за помощью к общественникам.

«Важно принять решение: либо восстанавливать теплоснабжение через централизованное — пробрасывать новую трубу, либо решать вопрос с гражданами на приобретение газового оборудования», — отмечает Сергей Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по градостроительной деятельности и ЖКХ.

Глава района пообещал решить вопрос с теплоснабжением в течение десяти дней. На личном контроле ситуацию держит председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

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