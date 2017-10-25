Вопрос с теплом в Миасском решат в течение 10 дней

Напомним, конфликтная ситуация возникла в селе Миасское. Там, накануне холодов, от теплотрассы отрезали шесть частных домов. Взамен чиновники предложили перейти на газ. Но времени на это у людей уже нет. Шокированные селяне обратились за помощью к общественникам.