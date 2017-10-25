В Алматы продали школу Кастеева
Школу изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева продали за 270 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на экономического обозревателя Дениса Кривошеева.
Школу изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева продали за 270 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на экономического обозревателя Дениса Кривошеева.
Тендер на продажу государственного предприятия, где алматинские дети посещали дополнительные кружки рисования и моделирования, был объявлен в августе этого года. В тендерных условиях оговорено, что допускается оплата в рассрочку сроком на три года, при этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи.
«Ориентировочно, в здании около 2 тысяч квадратных метров. Площадь участка 0,4 гектара в центре города. А теперь давайте посчитаем. 2 миллиона долларов или 660 миллионов тенге стоит только здание, если посчитать, что квадрат коммерческой площади стоит на рынке не менее 1 тысячи. Стоимость сотки земли в этом районе не менее 100 тысяч долларов, получается 4 миллиона долларов», ― посчитал Кривошеев.
«Это очень удобно — приватизация. Будет ли там школа, очень сомневаюсь. Зачем художники, там, где не понимают и не ценят искусство, зачем тонко чувствующие эстеты, способные критиковать? Покупатель может купить объект, сделать ремонт, превратить в
Бывшие учащиеся школы выразили сожаления в комментариях к посту, и надеются, что покупатель выполнит в полной мере условие о сохранение профиля здания.