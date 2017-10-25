В Алматы продали школу Кастеева

Источник: Newtimes.kz

Тендер на продажу государственного предприятия, где алматинские дети посещали дополнительные кружки рисования и моделирования, был объявлен в августе этого года. В тендерных условиях оговорено, что допускается оплата в рассрочку сроком на три года, при этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи.

«Ориентировочно, в здании около 2 тысяч квадратных метров. Площадь участка 0,4 гектара в центре города. А теперь давайте посчитаем. 2 миллиона долларов или 660 миллионов тенге стоит только здание, если посчитать, что квадрат коммерческой площади стоит на рынке не менее 1 тысячи. Стоимость сотки земли в этом районе не менее 100 тысяч долларов, получается 4 миллиона долларов», ― посчитал Кривошеев.

Обозреватель считает, что покупатель купил школу дешевле реальной стоимости. Он также высказал опасения о том, что объект после приватизации станет коммерческим.

«Это очень удобно — приватизация. Будет ли там школа, очень сомневаюсь. Зачем художники, там, где не понимают и не ценят искусство, зачем тонко чувствующие эстеты, способные критиковать? Покупатель может купить объект, сделать ремонт, превратить в бизнес-центр и один этаж оставить профильным», ―добавил собеседник.