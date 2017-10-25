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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустаму Минниханову в Сан-Франциско представили концепцию цифровой трансформации Татарстана

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Президенту РТ Рустаму Минниханову в рамках мероприятий международного технологического симпозиума (Global Technology Symposium) в Сан-Франциско представили концепцию цифровой трансформации Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Проект презентовал руководитель по инновациям компании Ernst&Young Джефф Вонг. По его словам, цифровая трансформация предполагает непрерывный процесс преобразований, отражающий внешние и внутренние вызовы. При этом ее успешность зависит от участия и населения, и госорганов, и крупного и малого бизнеса, и инвесторов, и ученых и др.

Стороны также обговорили вопросы использования облачных технологий, программных решений по управлению эффективностью производственных активов во всех отраслях промышленности и другие. После переговоров лидер республики пригласил представителей Ernst&Young посетить Казань, где у них будет возможность организовать ознакомительный семинар для специалистов. Его запланировали на декабрь.

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