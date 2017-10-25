Рустаму Минниханову в Сан-Франциско представили концепцию цифровой трансформации Татарстана

Проект презентовал руководитель по инновациям компании Ernst&Young Джефф Вонг. По его словам, цифровая трансформация предполагает непрерывный процесс преобразований, отражающий внешние и внутренние вызовы. При этом ее успешность зависит от участия и населения, и госорганов, и крупного и малого бизнеса, и инвесторов, и ученых и др.