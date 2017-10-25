В Красноярске зафиксировано меньше всего безработных в Сибири

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске зафиксирован самый низкий уровень безработицы в Сибири. По состоянию на 1 октября, данный показатель составил 0,38%. Об этом сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения.

В Новосибирске уровень безработных равен 0,41%, в Иркутске и Омске — 0,42%, а в Томске — 0,68%. При этом в Кемерове число безработных намного выше, чем в других городах СФО (1,16%).

Отмечается, что в прошлом году уровень безработицы в Красноярске составлял 0,6%. В рейтинге значений город занимал только 4-е место.

«В центре занятости населения улучшение позиций связывают с ростом числа предложений работы для горожан. В этом году на биржу труда обратились 4,1 тысячи работодателей (в аналогичный период 2016 года — 3,7 тысячи предприятий). Они заявили 41,4 тысячи вакансий», — говорится в сообщении.