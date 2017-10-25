В центр микрофинансирования начали поступать заявки от бизнесменов

На сегодняшний день за консультацией обратились более полутысячи человек, 60 из них сделали предварительные заявки, которые рассматриваются на предмет предоставления финансирования, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Предприниматели смогут брать займы до 1 млн рублей по льготной ставке 10% годовых. Предполагается, что в первый год работы услугой воспользуются не менее ста южноуральских бизнесменов. Отметим, что сейчас Центр микрофинансирования проходит процедуру регистрации в Банке России. В ноябре организацию должны включить в Госреестр.