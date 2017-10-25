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07:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появится новый торговый центр

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы расторгает договор аренды с ООО «Башкомстройремонт» в связи с долгом фирмы в размере 15 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации города.

Земельный участок площадью 10 га по улице Цветочная рассматривается в качестве потенциальной площадки для строительства второго в Уфе торгового центра «Метро».

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