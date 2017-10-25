В Уфе появится новый торговый центр
Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы расторгает договор аренды с ООО «Башкомстройремонт» в связи с долгом фирмы в размере 15 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации города.
Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы расторгает договор аренды с ООО «Башкомстройремонт» в связи с долгом фирмы в размере 15 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации города.
Земельный участок площадью 10 га по улице Цветочная рассматривается в качестве потенциальной площадки для строительства второго в Уфе торгового центра «Метро».