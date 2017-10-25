Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инвесторы отказались строить в концессию поликлиники в Новосибирске

Планировалось, что в Новосибирске построят сеть новых поликлиник до 2020 года, стоимость проекта оценивалась в 6,1 млрд рублей.

Инвесторы отказались строить в концессию поликлиники в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные торгов на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Планировалось, что семь новых поликлиник построят в Новосибирске в концессию до 2020 года. Поликлиники должны были расположиться по адресам: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической консультативно-диагностической поликлиники). Общая площадь объектов — около 72,1 тысячи кв. м.

Все площадки под строительство уже были выделены. Структура капитала проекта следующая: капитальный грант в размере 1,5 млрд рублей. Данный параметр планируется выставить на конкурс в сторону уменьшения — деньги получит та компания, которая выполнит работы за меньшие деньги при должном качестве. Инвестор также должен будет взять акционерный займ в 574 млн рублей. В составе капитала предусмотрен коммерческий кредит на реализацию проекта — 2,5 млрд рублей, а также кредитное финансирование НДС — около полумиллиарда.

Конкурс на строительство поликлиник проводится Министерством здравоохранения Новосибирской области в два этапа — предварительный отбор и конкурсный отбор, победителя планировали назвать в феврале 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь