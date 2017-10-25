Инвесторы отказались строить в концессию поликлиники в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные торгов на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Планировалось, что семь новых поликлиник построят в Новосибирске в концессию до 2020 года. Поликлиники должны были расположиться по адресам: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической консультативно-диагностической поликлиники). Общая площадь объектов — около 72,1 тысячи кв. м.

Все площадки под строительство уже были выделены. Структура капитала проекта следующая: капитальный грант в размере 1,5 млрд рублей. Данный параметр планируется выставить на конкурс в сторону уменьшения — деньги получит та компания, которая выполнит работы за меньшие деньги при должном качестве. Инвестор также должен будет взять акционерный займ в 574 млн рублей. В составе капитала предусмотрен коммерческий кредит на реализацию проекта — 2,5 млрд рублей, а также кредитное финансирование НДС — около полумиллиарда.