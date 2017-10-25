Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:14 (мск), источник: VN.ru

Завершена реконструкция зданий Исторического парка

Во вторник, 24 октября, в Историческом парке Новосибирска завершились строительные работы. Все готово к монтажу оборудования, которое на грузовиках везут из Москвы.

Новые мультимедийные комплексы позволят совершать виртуальные прогулки по разным эпохам отечественной истории.

Залатали трещины, укрепили фундамент, территорию расширили почти в полтора раза — с четырех до шести тысяч квадратных метров. Если раньше Гарнизонный дом офицеров даже найти на карте было не легко, то сегодня здание получило официальный адрес: Военный городок, 17. Современный исторический парк со столетней историей.

— Вызывает уважение работа, которая была проведена с фасадом, сделана аккуратная прошивка швов. Строители пересчитали каждый кирпичик, здание восстановлено в «кирпичном стиле», может предстать во всей красе, — рассказала ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова.

Проект, подготовительные работы и реконструкцию проводили параллельно. Превращение исторического здания в современный мультимедийный парк завершили меньше, чем за полгода.

— Трещины залечили, разбирали старую кладку, из нее доставали кирпичики, очищали и строили. Новых кирпичей здесь нет, — говорит главный инженер Галина Тесман.

Уже сегодня вдоль коридоров лабиринтного типа начнут монтировать оборудование. Бродить по страницам истории можно часами: аудио, фото и видеоинсталяции о династиях Рюриковичей, Романовых, новой и новейшей истории. Готовится и уникальная, сибирская экспозиция.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Я приоткрою некоторую тайну, но уже есть часть контента, которая будет дополняться и заливаться. Так что экспозиции будут меняться — это придаст динамики выставочному проекту, — говорит заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

На экскурсию в исторический парк можно будет отправиться уже в ноябре. До конца года школьников здесь ждут бесплатно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Андрей Травников подбирает квартиру для переезда семьи в Новосибирск
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь