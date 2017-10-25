Завершена реконструкция зданий Исторического парка

Новые мультимедийные комплексы позволят совершать виртуальные прогулки по разным эпохам отечественной истории.

Залатали трещины, укрепили фундамент, территорию расширили почти в полтора раза — с четырех до шести тысяч квадратных метров. Если раньше Гарнизонный дом офицеров даже найти на карте было не легко, то сегодня здание получило официальный адрес: Военный городок, 17. Современный исторический парк со столетней историей.

— Вызывает уважение работа, которая была проведена с фасадом, сделана аккуратная прошивка швов. Строители пересчитали каждый кирпичик, здание восстановлено в «кирпичном стиле», может предстать во всей красе, — рассказала ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова.

Проект, подготовительные работы и реконструкцию проводили параллельно. Превращение исторического здания в современный мультимедийный парк завершили меньше, чем за полгода.

— Трещины залечили, разбирали старую кладку, из нее доставали кирпичики, очищали и строили. Новых кирпичей здесь нет, — говорит главный инженер Галина Тесман.

Уже сегодня вдоль коридоров лабиринтного типа начнут монтировать оборудование. Бродить по страницам истории можно часами: аудио, фото и видеоинсталяции о династиях Рюриковичей, Романовых, новой и новейшей истории. Готовится и уникальная, сибирская экспозиция.

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— Я приоткрою некоторую тайну, но уже есть часть контента, которая будет дополняться и заливаться. Так что экспозиции будут меняться — это придаст динамики выставочному проекту, — говорит заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.