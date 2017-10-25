25 октября в Молдову прибывает Миссия Международного валютного фонда
Миссия Международного валютного фонда прибывает сегодня в Молдову. Она пробудет в Кишинёве до 7 ноября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Миссия Международного валютного фонда прибывает сегодня в Молдову. Она пробудет в Кишинёве до 7 ноября.
Эксперты проанализируют развитие экономики и достигнутый прогресс. Они также оценят перспективы на макроэкономическом уровне и результаты внедрения соглашения с МВФ, подписанного в 2016.
В прошлом году учреждение единогласно приняло программу финансирования для Молдовы. В общем наша страна получит примерно 182 миллиона долларов, 59 — уже перечислили.