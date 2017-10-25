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07:52 (мск), источник: Publika.md

25 октября в Молдову прибывает Миссия Международного валютного фонда

Миссия Международного валютного фонда прибывает сегодня в Молдову. Она пробудет в Кишинёве до 7 ноября.

Источник: Publika.md

Эксперты проанализируют развитие экономики и достигнутый прогресс. Они также оценят перспективы на макроэкономическом уровне и результаты внедрения соглашения с МВФ, подписанного в 2016.

В прошлом году учреждение единогласно приняло программу финансирования для Молдовы. В общем наша страна получит примерно 182 миллиона долларов, 59 — уже перечислили.

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