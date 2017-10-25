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08:01 (мск), источник: Вести Приморье

Новые пылезащитные фильтры установили в Восточном порту

19 новых фильтров установлено на дробильно-сортировочном оборудовании специализированного угольного терминала в Восточном порту в Находке.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, замена фильтрационного оборудование позволит сократить выбросы пыли от работы дробильно-сортировочного терминала.

Уже установлено 19 новых фильтров. Кроме этого, так называемые пересыпные станции угольных конвейеров оборудованы мощными вытяжками, которые являются частью единого комплекса очистки воздуха, состоящей из 21 установки.

На открытых угольных складах Восточного порта в преддверии зимы подготовлены снегогенераторы, распыляющие искусственный снег для создания защитной «корки». В этом году компания планирует приобрести ещё один дополнительный мобильный снегогенератор.

В департаменте отметили, что в Восточном порту действует единственный в Приморском крае закрытый комплекс угольных вагоноопрокидывателей, оборудованных автоматизированными скоростными дверьми на местах входа и выхода вагонов. Помимо этого, комплекс оснащен системой туманообразования.

Все эти мероприятия стивидорная компания проводит в рамках плана природоохранных мероприятий в Находке.

«На сегодняшний день стивидоры Находки уже вложили в выполнение данного плана более 130 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

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