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08:05 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане условия ипотеки будут меняться в зависимости от этажа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ближайшее время будет запущен новый механизм ранжирования ипотечного кредитования в зависимости от этажа.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено советующим постановлением главы государства.

В частности, документом утвержден порядок, согласно которому теперь первоначальный взнос по ипотеке будет меняться в зависимости от этажа, на котором расположена приобретаемая квартира.

Средний первоначальный взнос по ипотеке в доступных многоквартирных домах составит 25%.

За наиболее популярный у граждан второй этаж придется выложить уже 40%, первый этаж — 35%, а третий — 30%.

При этом предусмотрено и уменьшение средней ставки первоначального платежа за непопулярные этажи. Так, например, за четвертый этаж банки попросят 25%, а за пятый — 20%, шестой — 15%, седьмой — 10%. Эти ставки будут доступны для пяти- и семиэтажных домов.

Что касается девятиэтажек, то здесь ставки будут немного другими. С первого по четвертый этаж, они будут дублировать предыдущие, однако начиная с пятого этажа пойдут изменения. Так, за пятый этаж придется выложить 25% от стоимости, шестой и седьмой — 20%, восьмой — 15% и девятый — 10%.

Остальные условия выдачи потеки останутся одинаковыми: процентная ставка в течении первых пяти лет будет равна 7%, срок составит 20 лет, а льготный период — 36 месяцев. Интересен и еще один факт — при условии стопроцентной оплаты стоимости застройщик имеет право вне очереди и свободно выбрать одну из не распределенных квартир.

Напомним, что льготная ипотека для покупки квартир в доступных многоэтажках выдается молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и ряду других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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