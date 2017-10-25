Движение авто в Центральном районе Челябинска ограничат до середины ноября

Затруднения у автомобилистов возникнут на пересечении улиц Свободы и Труда в юго-восточном направлении. На этом участке проводятся работы по строительству дренажной канализации.

Напомним, ранее автомобилистов также предупредили о сложной ситуации на загородных трассах. Сотрудники Госавтоинспекции просят неопытных водителей и тех, кто до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю, отказаться от поездок в условиях снегопада и сильного ветра.