Движение авто в Центральном районе Челябинска ограничат до середины ноября
Причина — строительство дренажной канализации.
Причина — строительство дренажной канализации.
Движение транспорта ограничат в Центральном районе Челябинска до 15 ноября, сообщают в
Затруднения у автомобилистов возникнут на пересечении улиц Свободы и Труда в
Напомним, ранее автомобилистов также предупредили о сложной ситуации на загородных трассах. Сотрудники Госавтоинспекции просят неопытных водителей и тех, кто до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю, отказаться от поездок в условиях снегопада и сильного ветра.