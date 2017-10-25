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08:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто в Центральном районе Челябинска ограничат до середины ноября

Причина — строительство дренажной канализации.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта ограничат в Центральном районе Челябинска до 15 ноября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Затруднения у автомобилистов возникнут на пересечении улиц Свободы и Труда в юго-восточном направлении. На этом участке проводятся работы по строительству дренажной канализации.

Напомним, ранее автомобилистов также предупредили о сложной ситуации на загородных трассах. Сотрудники Госавтоинспекции просят неопытных водителей и тех, кто до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю, отказаться от поездок в условиях снегопада и сильного ветра.

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