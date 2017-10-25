Вице-губернатор Кубани встретился с дольщиками ЖК «Территория счастья»
КРАСНОДАР, 25 октября, ФедералПресс. В администрации Краснодара прошло заседание первого
КРАСНОДАР, 25 октября, ФедералПресс. В администрации Краснодара прошло заседание первого
По его словам, ситуация находится под контролем региональных и городских властей.
Сейчас на объектах жилого комплекса разработана дорожная карта и подготовлен
По словам Алексеенко, в настоящее время нужна четкая позиция правоохранительных органов и застройщика. Необходимо назначить доверенное лицо, чтобы принимать документы, подписывать акты, сообщает