Вице-губернатор Кубани встретился с дольщиками ЖК «Территория счастья»

Сейчас на объектах жилого комплекса разработана дорожная карта и подготовлен план-график сдачи. Однако ситуация осложнилась тем, что застройщик и глава «Территория счастья» отправлены под домашний арест. При этом от своих обязательств они не отказываются и готовы продолжать работы.