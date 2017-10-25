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10:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Вице-губернатор Кубани встретился с дольщиками ЖК «Территория счастья»

КРАСНОДАР, 25 октября, ФедералПресс. В администрации Краснодара прошло заседание первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко с дольщиками ЖК «Территория Счастья».

По его словам, ситуация находится под контролем региональных и городских властей.

Сейчас на объектах жилого комплекса разработана дорожная карта и подготовлен план-график сдачи. Однако ситуация осложнилась тем, что застройщик и глава «Территория счастья» отправлены под домашний арест. При этом от своих обязательств они не отказываются и готовы продолжать работы.

По словам Алексеенко, в настоящее время нужна четкая позиция правоохранительных органов и застройщика. Необходимо назначить доверенное лицо, чтобы принимать документы, подписывать акты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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