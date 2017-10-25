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08:28 (мск), источник: Kazinform

Казахстанское мороженое произвело фурор на выставке в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Одна из крупнейших в мире выставок мороженого China International Ice Cream Industry Exhibition 2017 прошла в центре индустрии холодных продуктов Китая-Тяньцзинь и собрала всех ведущих производителей мороженого Китая, множество участников из других стран, а также дистрибьюторов от Манчжурии и Монголии до Гуанджоу.

Стенд ведущего казахстанского производителя мороженого «Шин-Лайн», дебютировавшего на старейшей специализированной выставке мороженого в Китае, посетило более 60 тысяч человек.

Производитель представил в Поднебесной свое инновационное холодное лакомство с восточным характером — серию «Бахрома».

Восточный десерт для современного человека со сложными гармоничными вкусами в полной мере оценили как специалисты индустрии, так и посетители выставки. «Бахроме» прочат большой успех на китайском рынке, и компания готовится к выходу на рынок КНР, но существуют определенные сложности.

На вывоз казахстанской молочной продукции и мороженого в Китай нет ветеринарного разрешения и получить его пока нет возможности, так как предшествовать ему должно соглашение между двумя странами.

Процесс оформления свидетельства непростой и требует совместной работы Комитета ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства РК и аналогичного комитета в Китае.

На данном этапе пока даже не существует соглашения о поставках казахстанского мороженого и молочной продукции в КНР. Между тем, для начала поставок и удовлетворения возникшего спроса на казахстанское мороженое необходимо, как соглашение сторон на государственном уровне, так и включение казахстанских компаний в китайский реестр импортеров.

В настоящий момент ведется активная работа по получению разрешения казахстанскими государственными органами при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». И очень важно, чтобы разрешение было получено к весне, в преддверии открытия нового сезона и повышения спроса на мороженое. Много говорят о необходимости повышения экспортного потенциала казахстанской продукции, поэтому остается надеяться, что разрешение все-таки будет получено и наши товары выйдут на перспективный китайский рынок.

Но компания будет работать над этим вопросом, и пытаться выйти на перспективный китайский рынок, потребители которого с нетерпением ждут полюбившееся мороженое.

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