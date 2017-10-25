Казахстанское мороженое произвело фурор на выставке в Китае

Процесс оформления свидетельства непростой и требует совместной работы Комитета ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства РК и аналогичного комитета в Китае.



На данном этапе пока даже не существует соглашения о поставках казахстанского мороженого и молочной продукции в КНР. Между тем, для начала поставок и удовлетворения возникшего спроса на казахстанское мороженое необходимо, как соглашение сторон на государственном уровне, так и включение казахстанских компаний в китайский реестр импортеров.



В настоящий момент ведется активная работа по получению разрешения казахстанскими государственными органами при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». И очень важно, чтобы разрешение было получено к весне, в преддверии открытия нового сезона и повышения спроса на мороженое. Много говорят о необходимости повышения экспортного потенциала казахстанской продукции, поэтому остается надеяться, что разрешение все-таки будет получено и наши товары выйдут на перспективный китайский рынок.



Но компания будет работать над этим вопросом, и пытаться выйти на перспективный китайский рынок, потребители которого с нетерпением ждут полюбившееся мороженое.