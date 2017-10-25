Куратор строительства первого в Хабаровске небоскреба уже готов заняться площадью Блюхера

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Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

«Крестный отец» первого в Хабаровске небоскреба Александр Сидоренко заявил, что готов приступить к работам по реконструкции площади Блюхера уже зимой 2018−2019 годов. Однако в мэрии пока не могут назвать даже ориентировочно дату начала работ — слишком много вопросов надо увязать для того, чтобы создать «проект, удобный всем», сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления инвестиционного развития мэрии Хабаровска Андрей Слесаренко.

— Мэрия Хабаровска официально предложила нам участвовать в разработке концепции площади Блюхера. Как вы знаете, до этого мы дали несколько вариантов реконструкции площади и уже получили рекомендации от мэрии, — сообщил бизнесмен, руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске» Александр Сидоренко. — Сейчас идет очень серьезная проработка информации, что же хотят получить от площади горожане. Всей информацией владеет только муниципалитет, который и разрабатывает достаточно серьезное техническое задание.

За площадь Блюхера в центре Хабаровска взялся известный предприниматель

По его словам, в настоящее время в город завозят специализированное дорогостоящее оборудование для подземных работ, выписанное под проект строительства небоскреба.

— После завершения работ в подземной части небоскреба техника, технологии и люди освобождаются. То есть зимой 2018−2019 года мы фактически сможем приступить и к реконструкции площади Блюхера, благо проектирование пойдет там быстрее, а Главгосэкспертиза не нужна, — сказал Александр Сидоренко.

В управлении инвестиционного развития мэрии Хабаровска, между тем, не готовы даже приблизительно назвать дату начала работ по реконструкции площади. Не то что месяц, но даже год.

— Сейчас все вопросы, связанные с реконструкцией площади Блюхера, находятся в стадии проработки. Мы хотим создать проект, который был бы удобен всем, поэтому вопросов решать там много: и нормотворчество, и проектные, и земельные. До тех пор пока они не будут решены, говорить о публичных слушаниях и тем более тендере рано, — пояснил Андрей Слесаренко. — Пока у нас есть замечания и к эскизному проекту, который разработали.

Финансовые вопросы: стоимость проекта, предварительный состав инвесторов, размер участия каждой из сторон — в управлении пока также не уточняют.