Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
08:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Куратор строительства первого в Хабаровске небоскреба уже готов заняться площадью Блюхера

Для реконструкции площади у бизнесмена уже есть специальное оборудование, но в мэрии пока не могут назвать даже вчерне дату начала работ.

6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

«Крестный отец» первого в Хабаровске небоскреба Александр Сидоренко заявил, что готов приступить к работам по реконструкции площади Блюхера уже зимой 2018−2019 годов. Однако в мэрии пока не могут назвать даже ориентировочно дату начала работ — слишком много вопросов надо увязать для того, чтобы создать «проект, удобный всем», сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления инвестиционного развития мэрии Хабаровска Андрей Слесаренко.

— Мэрия Хабаровска официально предложила нам участвовать в разработке концепции площади Блюхера. Как вы знаете, до этого мы дали несколько вариантов реконструкции площади и уже получили рекомендации от мэрии, — сообщил бизнесмен, руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске» Александр Сидоренко. — Сейчас идет очень серьезная проработка информации, что же хотят получить от площади горожане. Всей информацией владеет только муниципалитет, который и разрабатывает достаточно серьезное техническое задание.

За площадь Блюхера в центре Хабаровска взялся известный предприниматель

По его словам, в настоящее время в город завозят специализированное дорогостоящее оборудование для подземных работ, выписанное под проект строительства небоскреба.

— После завершения работ в подземной части небоскреба техника, технологии и люди освобождаются. То есть зимой 2018−2019 года мы фактически сможем приступить и к реконструкции площади Блюхера, благо проектирование пойдет там быстрее, а Главгосэкспертиза не нужна, — сказал Александр Сидоренко.

В управлении инвестиционного развития мэрии Хабаровска, между тем, не готовы даже приблизительно назвать дату начала работ по реконструкции площади. Не то что месяц, но даже год.

— Сейчас все вопросы, связанные с реконструкцией площади Блюхера, находятся в стадии проработки. Мы хотим создать проект, который был бы удобен всем, поэтому вопросов решать там много: и нормотворчество, и проектные, и земельные. До тех пор пока они не будут решены, говорить о публичных слушаниях и тем более тендере рано, — пояснил Андрей Слесаренко. — Пока у нас есть замечания и к эскизному проекту, который разработали.

Финансовые вопросы: стоимость проекта, предварительный состав инвесторов, размер участия каждой из сторон — в управлении пока также не уточняют.

— У нас есть инвесторы, которые проявили интерес к этому проекту, обратившись в мэрию со своими предложениями, — сказал Андрей Слесаренко. — Но называть суммы и состав инвесторов еще слишком рано.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый формат новостей — лента ИА AmurMedia в Instagram
Молодогвардейцы "Единой России": Сторонники Навального в Хабаровске — нормальные ребята
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
РФ передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии Китая
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь