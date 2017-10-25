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08:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области может появиться три новых индустриальных парка

В Челябинской области создана управляющая компания «Парка индустриальных инноваций Малая Сосновка». В ближайшее время планируется создать и передать в ее управление три индустриальных парка. Это региональные парки «Новогорный» вблизи Озерска, «Рудничный» в Саткинском районе и индустриальный парк «Верхний Уфалей» на площадях «Уфалейникеля».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в настоящее время в Челябинской области работает два индустриальных парка, внесенных в реестр минпромторга РФ, — «Станкомаш» и «ММК».

По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, в регионе сформирована для них вся нормативно-правовая база. Резидентам и управляющей компании «Станкомаш» в 2017 году установлены льготы по региональным налогам на прибыль и имущество организаций, льготы по земельному налогу. Результатом этого является увеличение рабочих местс 3,3 тысяч до 4,4 тысяч.

«Среди основных ограничений развития “Станкомаша” в Челябинске была реконструкция участка автодороги на улице Енисейской, — отметил Сергей Смольников. — В этом году выделено 145,3 миллионов рублей из областного дорожного фонда и проведена ее реконструкция».

В июле 2017 года был внесен в реестр индустриальных парков и управляющих компаний минпромторга России «ММК — Индустриальный парк». «В настоящее время на нашей площадке работает 13 резидентов, — уточнил директор ООО “ММК — Индустриальный парк” Владимир Дремов. — В основном это малый и средний бизнес — производитель нестандартного технологического оборудования, светодиодных светильников, а также сервисные предприятия. Своим резидентам мы имеем возможность предоставить льготную арендную ставку, пакет налоговых стимулов, готовые площади и инфраструктуру».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение представителям парка проработать вопрос по развитию новых компетенций в парке. «Магнитогорский парк в сотрудничестве с комбинатом и техническим университетом может стать центром инноваций, а площадку парка необходимо рассматривать как полигон для апробации новых технологических решений в металлургии и смежных отраслях», — отметил он.

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