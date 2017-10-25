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08:32 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан намерен привлечь американские инвестиции в сельское хозяйство

В США до 1 ноября будет находиться делегация Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Источник: Kommersant.uz

Цель визита — укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия.

Программой визита предусмотрен ряд встреч в Вашингтоне. На переговорах в Министерстве сельского хозяйства США узбекская делегация намерена обсудить перспективы привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство, организации взаимных визитов специалистов в этой области, реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США, а также углубления узбекско-американского взаимодействия в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки.

Делегация также ознакомится с деятельностью университетов штатов Мичиган и Огайо, проведет переговоры по вопросам развития межвузовского партнерства. Данные университеты являются одними из крупнейших вузов США, специализирующихся на подготовке специалистов широкого профиля в области агропромышленного комплекса. Они также занимают ведущие позиции в рейтинге влиятельных высших учебных заведений мира.

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