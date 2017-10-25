Узбекистан намерен привлечь американские инвестиции в сельское хозяйство
В США до 1 ноября будет находиться делегация Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана. Об этом сообщает
В США до 1 ноября будет находиться делегация Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана. Об этом сообщает
Цель визита — укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия.
Программой визита предусмотрен ряд встреч в Вашингтоне. На переговорах в Министерстве сельского хозяйства США узбекская делегация намерена обсудить перспективы привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство, организации взаимных визитов специалистов в этой области, реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США, а также углубления
Делегация также ознакомится с деятельностью университетов штатов Мичиган и Огайо, проведет переговоры по вопросам развития межвузовского партнерства. Данные университеты являются одними из крупнейших вузов США, специализирующихся на подготовке специалистов широкого профиля в области агропромышленного комплекса. Они также занимают ведущие позиции в рейтинге влиятельных высших учебных заведений мира.