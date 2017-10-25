Узбекистан намерен привлечь американские инвестиции в сельское хозяйство

Источник: Kommersant.uz

Цель визита — укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия.

Программой визита предусмотрен ряд встреч в Вашингтоне. На переговорах в Министерстве сельского хозяйства США узбекская делегация намерена обсудить перспективы привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство, организации взаимных визитов специалистов в этой области, реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США, а также углубления узбекско-американского взаимодействия в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки.