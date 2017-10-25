Хабаровская прокуратура: Кафе, возле которого забили пауэрлифтера Драчева, оштрафовано на 20 тысяч
Охранники заведения работали без лицензии.
Охранники заведения работали без лицензии.
ООО «12 месяцев», которому принадлежит хабаровское кафе «Галерея», оштрафовали на 20 тысяч рублей. Произошло это после прокурорской проверки обстоятельств гибели пауэрлифтера Андрея Драчева. Помощник прокурора Центрального района Наталья Копцева рассказала корреспонденту портала «Губерния», что представитель юридического лица еще может обжаловать административное наказание в суде.
По словам Натальи Копцевой, поводом для проверки стало задание прокурора Хабаровского края Виталия Каплунова. Он лично взял на контроль расследование дела об уличной драке, в результате которой погиб спортсмен.
«Задание прокурора края поступило к нам еще в сентябре. По итогам проверки выяснилось, что в день уличной драки в кафе “Галерея” дежурили два охранника. Оба молодых человека не имели удостоверений об осуществлении частной охранной деятельности, то есть лицензии. Кроме того, трудовой договор с ними был заключен с нарушениями — документ был оформлен после того, как охранники проработали в кафе некоторое время. Руководству ООО “12 месяцев” было внесено представление об устранении нарушений», — рассказала сотрудник прокуратуры.
Собеседница уточнила, что решение о штрафе приняли в Росгвардии.
«В соответствии с федеральным законом мы направили постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в управление Росгвардии по Хабаровскому краю. После его рассмотрения уполномоченный орган — центр
Напомним, Андрей Драчев умер 20 августа после уличной драки в центре Хабаровска. Предполагаемый убийца пауэрлифтера Анар Аллахверанов скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже Аллахверанов сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Сейчас он ожидает суда в камере хабаровского СИЗО. Между тем двое сотрудников Росгвардии стали фигурантами уголовного дела о халатности. По версии следствия, они не разняли дерущихся, хотя видели, как Аллахверанов бьет Драчева ногами по голове. Кроме того, под следствие попал свидетель убийства Драчева — теперь уже бывший полицейский. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.