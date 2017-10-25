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09:18 (мск), источник: Новости Перми

35 арендаторов муниципального имущества получат скидки

Депутаты Пермской городской Думы одобрили предоставление скидки арендаторам муниципального имущества в 2018 году. В основном, речь идет о частных дошкольных и образовательных учреждениях, а также территориальных общественных самоуправлениях.

На прошедшем 24 октября пленарном заседании гордумы приняты решения «О предоставлении в 2018 году арендаторам муниципального имущества муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате» и «О предоставлении в 2018 году арендаторам муниципального имущества преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате».

Согласно первому решению в будущем году муниципальную преференцию в виде скидки по арендной плате получат 16 арендаторов муниципального имущества по 29 договорам аренды. В основном, речь идет о частных дошкольных и образовательных учреждениях.

По второму документу депутаты решили предоставить право на получение в 2018 году преференции в виде скидки по арендной плате 16-ти ТОСам, двум политическим партиям, Пермскому краевому общественному благотворительному фонду целевой экономической системы социальной защиты «Защита», в общей сложности — 19-ти арендаторам.



По обеим категориям решения о выборе арендаторов, которые получат преференции, приняты в соответствии с Порядком предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденным решением Пермской городской Думы, а также рабочими группами для определения таких арендаторов.

Размер преференции определен в соответствии с методикой расчета.

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