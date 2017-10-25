В Перми дополнена схема размещения рекламных конструкций

Депутаты на заседании Пермской городской думы поддержали внесение изменений в решение «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми».



Схема была дополнена 54 местами для размещения рекламных конструкций на 22 улицах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми: ул. Новогайвинская — девять рекламных конструкций, ул. Веденеева — пять рекламных конструкций, ул. Соликамская, ул. Целинная — по шесть рекламных конструкций, ул. Вильямса — три рекламных конструкций, ул. КИМ, ул. Пановой, ул. Первомайская, ул. Писарева, ул. Репина, ул. Тургенева, ул. Цимлянская, ул. Лянгасова — по две рекламных конструкции, ул. Гашкова, ул. Генерала Доватора, ул. И. Франко, ул. Кузнецкая, ул. Лебедева, ул. Макаренко, ул. Переездная, ул. Фокинская, ул. Циолковского — по одной рекламной конструкции.



— Речь идет о том, чтобы мы могли четко понимать, где у нас находятся законные конструкции, а также какие мы объекты и места выставляем на торги, что поможет получать соответствующие средства в бюджет. Если говорить по экономическому эффекту для города от результата принятия данного сегмента схемы — это порядка десяти млн рублей по итогам всех необходимых процедур, — рассказал депутат Василий Кузнецов.



Дополненная схема позволит провести торги на право заключения договоров. Кроме того, при условии 100-процентной реализации мест в бюджет Перми будут поступать доходы от продажи права на заключение договоров и государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.