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09:19 (мск), источник: Новости Перми

В Перми дополнена схема размещения рекламных конструкций

Схему дополнили 54 местами. Торги по ним ранее не проводились, а договоры и разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении них отсутствуют.

Источник: Новости Перми

Депутаты на заседании Пермской городской думы поддержали внесение изменений в решение «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми».

Схема была дополнена 54 местами для размещения рекламных конструкций на 22 улицах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми: ул. Новогайвинская — девять рекламных конструкций, ул. Веденеева — пять рекламных конструкций, ул. Соликамская, ул. Целинная — по шесть рекламных конструкций, ул. Вильямса — три рекламных конструкций, ул. КИМ, ул. Пановой, ул. Первомайская, ул. Писарева, ул. Репина, ул. Тургенева, ул. Цимлянская, ул. Лянгасова — по две рекламных конструкции, ул. Гашкова, ул. Генерала Доватора, ул. И. Франко, ул. Кузнецкая, ул. Лебедева, ул. Макаренко, ул. Переездная, ул. Фокинская, ул. Циолковского — по одной рекламной конструкции.

— Речь идет о том, чтобы мы могли четко понимать, где у нас находятся законные конструкции, а также какие мы объекты и места выставляем на торги, что поможет получать соответствующие средства в бюджет. Если говорить по экономическому эффекту для города от результата принятия данного сегмента схемы — это порядка десяти млн рублей по итогам всех необходимых процедур, — рассказал депутат Василий Кузнецов.

Дополненная схема позволит провести торги на право заключения договоров. Кроме того, при условии 100-процентной реализации мест в бюджет Перми будут поступать доходы от продажи права на заключение договоров и государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

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