Омичи владеют 44 самолетами и вертолётами

В 2016 году транспортный налог в Омской области начислен на 65 4814 транспортных средств, что на 1% или 7162 объекта больше, чем в 2015 году.

По данным областной налоговой инспекции, в прошлом году серьёзно увеличилось количество воздушных транспортных средств — на 33%, или 11 единиц. При этом число снегоходов и катеров уменьшилось соответственно на 4,9% и 1,6%.

Всего за 2016 год на территории Омской области транспортный налог физлицам начислен в отношении 55 6106 легковых и 50 181 грузовых автомобилей, 15 409 мотоциклов и мотороллеров, 10 273 автобусов, 2 428 катеров и моторных лодок, 1 яхты, 32 гидроциклов и 44 воздушных транспортных средств.