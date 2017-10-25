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09:20 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи владеют 44 самолетами и вертолётами

В областной налоговой инспекции начислили налоги на транспорт за 2016 год.

В 2016 году транспортный налог в Омской области начислен на 65 4814 транспортных средств, что на 1% или 7162 объекта больше, чем в 2015 году.

По данным областной налоговой инспекции, в прошлом году серьёзно увеличилось количество воздушных транспортных средств — на 33%, или 11 единиц. При этом число снегоходов и катеров уменьшилось соответственно на 4,9% и 1,6%.

Всего за 2016 год на территории Омской области транспортный налог физлицам начислен в отношении 55 6106 легковых и 50 181 грузовых автомобилей, 15 409 мотоциклов и мотороллеров, 10 273 автобусов, 2 428 катеров и моторных лодок, 1 яхты, 32 гидроциклов и 44 воздушных транспортных средств.

Напомним, что срок уплаты транспортного, как и других имущественных налогов граждан, за 2016 год истекает 1 декабря 2017 года.

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