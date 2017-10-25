В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе башкирской столицы сегодня запланировано отключение электроэнергии, а также горячей и холодной воды.
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе башкирской столицы сегодня запланировано отключение электроэнергии, а также горячей и холодной воды.
Как сообщили в мэрии, до 18 часов 25 октября
До 17 часов
Для проведения ремонтных работ до 17 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Ответственный БашРТС ЮРТС, телефон диспетчерской: 272−49−72.
До 16 часов отключена горячая и холодная вода на ул. Губайдуллина, 11.