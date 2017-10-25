В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду

Как сообщили в мэрии, до 18 часов 25 октября из-за монтажа приборов учета будет отключена подача электроэнергии по адресам:

ул. Комсомольская, 10;.

ул. Бессонова, 21, 23;.

ул. Менделеева, 195/2.

До 17 часов из-за проведения аналогичных работ не будет электричества на ул. Большая Шелководная в домах № 10−38.

Для проведения ремонтных работ до 17 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;.

ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;.

ул. Дмитриева, 1;.

ул. Заводская, 2;.

детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);.

школа «Альфа» (ул. Х. Давлетшиной, 28).

Ответственный БашРТС ЮРТС, телефон диспетчерской: 272−49−72.