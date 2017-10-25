Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Правда и мифы о работе патологоанатома
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
09:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе башкирской столицы сегодня запланировано отключение электроэнергии, а также горячей и холодной воды.

Как сообщили в мэрии, до 18 часов 25 октября из-за монтажа приборов учета будет отключена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Комсомольская, 10;.
  • ул. Бессонова, 21, 23;.
  • ул. Менделеева, 195/2.

До 17 часов из-за проведения аналогичных работ не будет электричества на ул. Большая Шелководная в домах № 10−38.

Для проведения ремонтных работ до 17 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;.
  • ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;.
  • ул. Дмитриева, 1;.
  • ул. Заводская, 2;.
  • детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);.
  • школа «Альфа» (ул. Х. Давлетшиной, 28).

Ответственный БашРТС ЮРТС, телефон диспетчерской: 272−49−72.

До 16 часов отключена горячая и холодная вода на ул. Губайдуллина, 11.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Вайнштейна подали первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам оружие и боеприпасы
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь