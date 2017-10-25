Ziraat Bank планирует купить долю АКБ «Агробанк» в UTBANK
Турецкий Ziraat Bank планирует приобрести долю АКБ «Агробанк» в банке UTBANK. Об этом заявил глава Enterprise Architecture Group турецкого банка Илкер Мет, сообщает агентство Anadolu.
Турецкий Ziraat Bank планирует приобрести долю АКБ «Агробанк» в банке UTBANK. Об этом заявил глава Enterprise Architecture Group турецкого банка Илкер Мет, сообщает агентство Anadolu.
Он отметил, что сейчас доля Ziraat Bank в UTBANK составляет 50%. АКБ «Агробанк» владеет 50% доли в
По его данным, турецкий банк намерен приобрести долю узбекской стороны. Мет отметил, что АКБ «Агробанк» и Ziraat Bank уже подписали предварительное соглашение о приобретении доли в UTBANK.
Илкер Мет отметил, что после подписания соглашения, стороны планируют завершить сделку. Турецкий банк планирует начать работу в Узбекистане в 2018 году под брендом Ziraat
Глава Enterprise Architecture Group добавил, что UTBANK вносит огромный вклад развитию