Ziraat Bank планирует купить долю АКБ «Агробанк» в UTBANK

Источник: Uzdaily.uz

Он отметил, что сейчас доля Ziraat Bank в UTBANK составляет 50%. АКБ «Агробанк» владеет 50% доли в узбекско-турецком банке.

По его данным, турецкий банк намерен приобрести долю узбекской стороны. Мет отметил, что АКБ «Агробанк» и Ziraat Bank уже подписали предварительное соглашение о приобретении доли в UTBANK.

Илкер Мет отметил, что после подписания соглашения, стороны планируют завершить сделку. Турецкий банк планирует начать работу в Узбекистане в 2018 году под брендом Ziraat Bank-Uzbekistan.