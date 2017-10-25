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08:45 (мск), источник: Uzdaily.uz

Ziraat Bank планирует купить долю АКБ «Агробанк» в UTBANK

Турецкий Ziraat Bank планирует приобрести долю АКБ «Агробанк» в банке UTBANK. Об этом заявил глава Enterprise Architecture Group турецкого банка Илкер Мет, сообщает агентство Anadolu.

Источник: Uzdaily.uz

Он отметил, что сейчас доля Ziraat Bank в UTBANK составляет 50%. АКБ «Агробанк» владеет 50% доли в узбекско-турецком банке.

По его данным, турецкий банк намерен приобрести долю узбекской стороны. Мет отметил, что АКБ «Агробанк» и Ziraat Bank уже подписали предварительное соглашение о приобретении доли в UTBANK.

Илкер Мет отметил, что после подписания соглашения, стороны планируют завершить сделку. Турецкий банк планирует начать работу в Узбекистане в 2018 году под брендом Ziraat Bank-Uzbekistan.

Глава Enterprise Architecture Group добавил, что UTBANK вносит огромный вклад развитию торгово-экономический связей между Узбекистаном и Турцией.

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