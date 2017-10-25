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09:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Что изменится в правилах проверки

С этой недели расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Теперь не нужно ходить по инстанциям, собирать всевозможные справки и разрешения. Достаточно просто уплатить единый налог, ставки которого устанавливают областные и Минский городской Советы депутатов. Полный список занятий без регистрации в качестве ИП прописан в указе Президента о регулировании деятельности физических лиц.

А вскоре вступает в силу Указ О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, который кардинально меняет подход к проверкам. В частности, внеплановые проверки будут назначаться только при наличии у контролеров достоверной информации о совершаемом нарушении на предприятии. И вот здесь принципиальный момент: анонимные сообщения в расчет не берутся и проверки по ним не проводятся. Вот что говорит начальник управления Комитета государственного контроля Данута Рыжикова:

— Если гражданин указывает факт нарушения, он должен представить письменное согласие в дальнейшем выступать свидетелем в суде, если данные о нарушении не подтвердятся.

На треть сокращается количество контролирующих органов. А сам характер контроля сместится с карательного на профилактический. То есть в случае устранения выявленных нарушений в установленный срок санкций к бизнесмену обещают не применять.

Бизнесмены за такой подход голосуют двумя руками. Владелица одного из придорожных кафе Ирина Барановская на старте своего бизнеса не раз сталкивалась с излишним рвением контролирующих структур:

— Радует, конечно, что проверок станет меньше. Ведь иной раз доходило до абсурда — по две проверки в день. Это сильно отвлекало от дела, сбивало с нормального рабочего ритма.

Еще одна важная новация — вводится ответственность контролеров за необоснованные требования к субъекту хозяйствования или грубые нарушения законодательства при проведении проверки. За это проверяющим самим грозит штраф в размере до 30 базовых величин, а особо отличившихся могут и освободить от занимаемой должности.

Замечу, что в этом году количество проверок уменьшилось почти наполовину, по сравнению с прошлым. Теперь бизнес получает еще больше свободы. С другой стороны, руководитель предприятия или ИП сполна отвечает за соблюдение законодательства и безопасность на предприятии. Такой баланс доверия и ответственности способствует раскрепощению деловой инициативы, а значит, и созданию новых рабочих мест. Но главное, он сулит весомые дивиденды для экономики. Уже к 2021 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна вырасти почти в полтора раза и достичь 40 процентов, прогнозируют в Министерстве экономики.

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