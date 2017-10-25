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08:46 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан возьмет кредит в турецком госбанке на возведение жилья

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь кредит Турецкого государственного банка «Зираат» под строительство жилья общей стоимостью порядка 200 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Средства планируется получить двумя траншами по 100 миллионов долларов в 2018 и 2019 годах. Они будут направлены на возведение многоквартирных жилых домов по всей республике. Переговоры об этом планируется провести в том числе в ходе начавшегося визита Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику.

Всего республика планирует получить свыше одного миллиарда долларов у международных кредиторов под различные проекты строительства типового жилья.

Так, например, планируется, что Азиатский банк развития предоставит 700 миллионов долларов, Исламский банк развития — 300 миллионов долларов, Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) — 30 миллионов долларов, Саудовский фонд развития (СФР) — 50 миллионов долларов.

В результате до конца 2020 года в стране будет возведено свыше одной тысячи многоэтажных домов с 43,4 тысячами квартир, большая часть из которых придётся на Ташкент (490 домов), Ташкентскую (190) и Самаркандскую области.

Отметим, что льготная ипотека для покупки квартир в доступных многоэтажках выдается молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и ряду других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Средства предоставляются на следующих условиях: процентная ставка в течении первых пяти лет равна 7%, срок составляет 20 лет, а льготный период — 36 месяцев.

Кроме того, глава государства на днях утвердил новый порядок, согласно которому теперь первоначальный взнос по ипотеке будет меняться в зависимости от этажа, на котором расположена приобретаемая квартира. Данное решение обосновывается необходимостью предотвращения фактов злоупотреблений при распределении квартир по этажам.

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