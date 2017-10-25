В Озерске появились современные остановочные комплексы
В Озерске (Челябинск) появились современные остановочные комплексы. В Челябинске о них чиновники пока только говорят.
В Озерске (Челябинск) появились современные остановочные комплексы. В Челябинске о них чиновники пока только говорят.
О том, что в закрытом городе атомщиков появились современные остановки, сообщает в соцсети «Челябинский урбанист».
«Озерск теперь на стиле! В Озерске появились крутейшие остановки! И, о Боже, они черные», — сообщает челябинский урбанист.
Комплексы сделаны из металла и прочного стекла. У них светодиодное освещение, симпатичные урны.
«Скамейки с деревянной сидушкой, есть инфотабло, красивые шрифты и достойная конструкция! Умираю от зависти! Это прекрасно! Извини, но ты живешь в 100 километрах от Озерска», — добавляет он.
О том, что в и Челябинске облик остановочных комплексов преобразиться власти города твердят уже несколько месяцев. Сообщалось, что они будут оборудованы
Лишь вчера, 24 октября, на сайте администрации города появилось сообщение, что в Челябинске стартовал конкурс на разработку типовых эскизных проектов нестационарных торговых объектов для размещения на территории города.
«Основная задача конкурса — выявление лучших
Первенство будет проходить в двух номинациях:
Заявки необходимо направлять на имя председателя КГА Челябинска по адресу: улица Воровского, 2, офис 204 и 204а.