В Озерске появились современные остановочные комплексы

О том, что в закрытом городе атомщиков появились современные остановки, сообщает в соцсети «Челябинский урбанист».

«Озерск теперь на стиле! В Озерске появились крутейшие остановки! И, о Боже, они черные», — сообщает челябинский урбанист.

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Комплексы сделаны из металла и прочного стекла. У них светодиодное освещение, симпатичные урны.

«Скамейки с деревянной сидушкой, есть инфотабло, красивые шрифты и достойная конструкция! Умираю от зависти! Это прекрасно! Извини, но ты живешь в 100 километрах от Озерска», — добавляет он.

О том, что в и Челябинске облик остановочных комплексов преобразиться власти города твердят уже несколько месяцев. Сообщалось, что они будут оборудованы Wi-Fi и даже биотуалетами. Но, оказалось, что нет даже эскизных проектов.

Лишь вчера, 24 октября, на сайте администрации города появилось сообщение, что в Челябинске стартовал конкурс на разработку типовых эскизных проектов нестационарных торговых объектов для размещения на территории города.

«Основная задача конкурса — выявление лучших объемно-пространственных решений, сочетающих высокие эстетические характеристики, функциональность и экономическую эффективность. К участию в проекте приглашаются физические лица, обладающие профессиональными навыками архитектора, дизайнера, студенты профильных вузов, а также специалисты в области градостроительства и транспорта», — говорится в сообщении администрации Челябинска.

Первенство будет проходить в двух номинациях: торгово-остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты. Эскизы проектных работ принимаются до 25 ноября.