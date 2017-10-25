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09:19 (мск), источник: Новый Калининград

Россия выделяет 4,4 млн евро на программу трансграничного сотрудничества на Балтике

Кабмин выделяет 4,4 млн евро на реализацию программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014—2020 годов на территории России. Документ опубликован на сайте Правительства РФ в среду.

Источник: Новый Калининград

Программа является инструментом реализации совместных трансграничных проектов субъектов Федерации, государств ЕС и Норвегии в целях сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона.

«Для субъектов Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, такой формат межрегионального сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов регионального значения, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив. Реализация Программы будет способствовать развитию связей регионов России и стран ЕС, сохранению общих культурных ценностей, обеспечению экологической безопасности, развитию инфраструктуры», — указано на сайте кабмина.

Российский взнос в программу составляет 4,4 млн евро (1,5 млн евро — в 2017 году, 1,5 млн евро — в 2018 году, 1,4 млн евро — в 2019 году). Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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