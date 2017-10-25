Россия выделяет 4,4 млн евро на программу трансграничного сотрудничества на Балтике

«Для субъектов Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, такой формат межрегионального сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов регионального значения, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив. Реализация Программы будет способствовать развитию связей регионов России и стран ЕС, сохранению общих культурных ценностей, обеспечению экологической безопасности, развитию инфраструктуры», — указано на сайте кабмина.

Российский взнос в программу составляет 4,4 млн евро (1,5 млн евро — в 2017 году, 1,5 млн евро — в 2018 году, 1,4 млн евро — в 2019 году). Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.