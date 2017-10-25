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09:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Старую высокую телебашню взорвут южноуральцы

Южноуральцы взорвут самую высокую башню Екатеринбурга, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Телебашня — самый знаменитый недострой уральской столицы, ее начали возводить в 1983 году, но из-за нехватки финансирования объект так и не сдали. В своё время, Борис Ельцин посвятил башне исследовательскую работу. Сейчас 220-ти метровая конструкция притягивает к себе экстремалов и даже самоубийц. В преддверии чемпионата по футболу опасный объект решено снести и построить на его месте спортивный комплекс. Подрыв проведет компания из Магнитогорска, процедура должна занять не более 5 минут.

«Это технология, которая обеспечивает снижение и учитывает сейсмологические и географические особенности, то есть даст желаемый эффект безопасности как для наземных, так и для подземных сооружений», отмечает Юрий Овчаров, генеральный директор компании-подрядчика.

Планируется, строение начинят связанными между собой датчиками, выделяющими химсостав — он и разрушит бетон. По подсчетам, половина башни сложится в ее нижнюю часть, оставшийся ствол упадёт в сторону реки. Операция по уничтожению недостроя пройдёт до апреля 2018 года.

Мария Помелова.

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