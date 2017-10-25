Старую высокую телебашню взорвут южноуральцы
Южноуральцы взорвут самую высокую башню Екатеринбурга, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Южноуральцы взорвут самую высокую башню Екатеринбурга, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Телебашня — самый знаменитый недострой уральской столицы, ее начали возводить в 1983 году, но
«Это технология, которая обеспечивает снижение и учитывает сейсмологические и географические особенности, то есть даст желаемый эффект безопасности как для наземных, так и для подземных сооружений», отмечает Юрий Овчаров, генеральный директор
Планируется, строение начинят связанными между собой датчиками, выделяющими химсостав — он и разрушит бетон. По подсчетам, половина башни сложится в ее нижнюю часть, оставшийся ствол упадёт в сторону реки. Операция по уничтожению недостроя пройдёт до апреля 2018 года.
Мария Помелова.