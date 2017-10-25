Старую высокую телебашню взорвут южноуральцы

Телебашня — самый знаменитый недострой уральской столицы, ее начали возводить в 1983 году, но из-за нехватки финансирования объект так и не сдали. В своё время, Борис Ельцин посвятил башне исследовательскую работу. Сейчас 220-ти метровая конструкция притягивает к себе экстремалов и даже самоубийц. В преддверии чемпионата по футболу опасный объект решено снести и построить на его месте спортивный комплекс. Подрыв проведет компания из Магнитогорска, процедура должна занять не более 5 минут.