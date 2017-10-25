В Нефтяниках Омска построят новую дорогу

Источник: Om1.ru

Новый дорожный объект появится в Советском округе Омска. Департамент строительства и ООО «Сибирский региональный союз» заключили муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильных дорог к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО «Титан-Агро». Новую дорогу построят в северном промышленном узле города рядом с Красноярским трактом.

В департаменте уточнили, согласно муниципальному контракту, строительство составляет в 10,052 миллионов рублей и должно завершиться 30 июня 2018 года.

Департамент строительства администрации Омска:

— В настоящее время на объекте выполнены подготовительные мероприятия, работы по озеленению придорожной части, по устройству песчаной «подушки», щебеночного основания, двух слоев асфальтобетонного покрытия полосы торможения и полосы разгона съезда к объектам «Биотехнологического комплекса».

Также на участке сформировали обочины и подготовили основание, чтобы расширить одну из сторон дороги. На этой неделе специалисты работают над линиями наружного освещения.