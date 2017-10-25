Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Политолог: украинцы бегут из страны целыми семьями
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
09:33 (мск), источник: Om1.ru

В Нефтяниках Омска построят новую дорогу

Объект должны закончить строит до 30 июня 2018 года.

Источник: Om1.ru

Новый дорожный объект появится в Советском округе Омска. Департамент строительства и ООО «Сибирский региональный союз» заключили муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильных дорог к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО «Титан-Агро». Новую дорогу построят в северном промышленном узле города рядом с Красноярским трактом.

В департаменте уточнили, согласно муниципальному контракту, строительство составляет в 10,052 миллионов рублей и должно завершиться 30 июня 2018 года.

Департамент строительства администрации Омска:

 — В настоящее время на объекте выполнены подготовительные мероприятия, работы по озеленению придорожной части, по устройству песчаной «подушки», щебеночного основания, двух слоев асфальтобетонного покрытия полосы торможения и полосы разгона съезда к объектам «Биотехнологического комплекса».

Также на участке сформировали обочины и подготовили основание, чтобы расширить одну из сторон дороги. На этой неделе специалисты работают над линиями наружного освещения.

Напомним, в этом году в рамках проекта государственно-частного партнерства построили новую дорогу между улицами Герцена и 5-я Северная. Объект на условиях софинансирования строили Агрегатный завод и мэрия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Публичные слушания по бюджету Омска-2018 пройдут 10 ноября
Глава омского Следкома Кондин может уйти в отставку еще до окончания контракта
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь