В Нефтяниках Омска построят новую дорогу
Объект должны закончить строит до 30 июня 2018 года.
Объект должны закончить строит до 30 июня 2018 года.
Новый дорожный объект появится в Советском округе Омска. Департамент строительства и ООО «Сибирский региональный союз» заключили муниципальный контракт на
В департаменте уточнили, согласно муниципальному контракту, строительство составляет в 10,052 миллионов рублей и должно завершиться 30 июня 2018 года.
Департамент строительства администрации Омска:
— В настоящее время на объекте выполнены подготовительные мероприятия, работы по озеленению придорожной части, по устройству песчаной «подушки», щебеночного основания, двух слоев асфальтобетонного покрытия полосы торможения и полосы разгона съезда к объектам «Биотехнологического комплекса».
Также на участке сформировали обочины и подготовили основание, чтобы расширить одну из сторон дороги. На этой неделе специалисты работают над линиями наружного освещения.
Напомним, в этом году в рамках проекта