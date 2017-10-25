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09:51 (мск), источник: Городской репортер

После пожара в жилом квартале Ростова внесут изменения в генплан города

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова приступил к подготовке документации по внесению изменений в генеральный план города после крупного пожара, который произошел в жилом квартале в районе Театрального спуска 21 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

«Изменения коснутся планируемого размещения объектов местного значения Ростова-на-Дону (автомобильные дороги, объекты образования, культуры) в районе Театрального спуска и прилегающих кварталов. В зоне Театрального спуска, ограниченного переулками Чувашский и Краснофлотский, размещать объекты жилищного строительства не планируется», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже сообщалось, что погорельцы не смогут построить новые дома на старом месте. Сообщается также, что на этой территории Правила землепользования и застройки не позволяют строить жилые дома, так как территория Театрального спуска расположена в общественно-деловой функциональной зоне. Подготовить изменения в генеральный план города для рассмотрения в городскую Думу намерены 1 декабря этого года.

«Планируемые изменения позволят в дальнейшем органу местного самоуправления принимать решения об изъятии земельных участков, расположенных на территории, пострадавшей от пожара, для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Изъятие земельных участков и уцелевших строений возможно только при условии выплаты его собственнику возмещения. Оно включает рыночную стоимость земельного участка и строений, а также и убытки, причиненные их изъятием.

«При несогласии собственника с проведенной оценкой рыночной стоимости имущества он вправе оспорить ее и потребовать повторной оценки в судебном порядке», — отмечается в сообщении.

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