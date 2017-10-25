Жителей Волгограда освободили от долгов по ЖКХ, накопленных до 2014 года

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, в октябре 2017 года горожане получили долговые квитанции за отопление и горячее водоснабжение, а также судебные приказы о взыскании задолженности от МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

«При этом обозначенный в платежках период превышает срок в три года. По закону срок предъявления задолженности, как и срок исковой давности в данном случае не может превышать трех лет», — заявили в Госжилнадзоре и добавили, что если ресурсоснабжающая организация в установленный срок не приняла меры по взысканию с волгоградцев задолженности, то та подлежит списанию.