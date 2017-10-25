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09:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жителей Волгограда освободили от долгов по ЖКХ, накопленных до 2014 года

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области сообщает горожанам о том, что им не нужно оплачивать долги по ЖКХ, накопленные до 2014 года.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, в октябре 2017 года горожане получили долговые квитанции за отопление и горячее водоснабжение, а также судебные приказы о взыскании задолженности от МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

«При этом обозначенный в платежках период превышает срок в три года. По закону срок предъявления задолженности, как и срок исковой давности в данном случае не может превышать трех лет», — заявили в Госжилнадзоре и добавили, что если ресурсоснабжающая организация в установленный срок не приняла меры по взысканию с волгоградцев задолженности, то та подлежит списанию.

Добавим, что Госжилнадзор направил в МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» и мэрию письма с требованием о прекращении нарушения прав горожан.

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