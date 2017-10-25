Краевые власти ищут нового арендатора для свинокомплекса «Пермский»

«Тот арендатор, который сейчас работает, свои обязательства не выполнил, поэтому правительство сейчас активно ищет нового инвестора. Мы должны сделать это в ближайшее время с тем, чтобы люди стабильно работали, чтобы снять ту социальную напряженность, которая есть в поселке Майском», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства — глава Минпромторга Пермского края Алексей Чибисов.

ООО «Свинокомплекс Пермский» входит в омскую ГК «Синергия». С октября 2015 года арендовало на 49 лет у краевого правительства имущество свинокомплекса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году ООО выручило 1,5 млрд руб. (в 2015-м — 1,1 млрд руб.). При этом предприятие понесло чистый убыток в 314 млн руб. (против 46 млн руб. чистой прибыли в 2015-м).

До 2013 года свинокомплекс, находившийся в федеральной собственности, накопил долг перед кипрским офшором Kalkfeld Holdings на сумму свыше 500 млн руб.

Краевые власти попросили федеральное правительство отдать АО в собственность, чтобы разобраться с долгом и найти инвестора для последующей реконструкции.