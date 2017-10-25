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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти ищут нового арендатора для свинокомплекса «Пермский»

Сегодня на заседании правительства Пермского края было объявлено о поиске нового арендатора для ООО «Свинокомплекс «Пермский».

«Тот арендатор, который сейчас работает, свои обязательства не выполнил, поэтому правительство сейчас активно ищет нового инвестора. Мы должны сделать это в ближайшее время с тем, чтобы люди стабильно работали, чтобы снять ту социальную напряженность, которая есть в поселке Майском», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства — глава Минпромторга Пермского края Алексей Чибисов.

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ООО «Свинокомплекс Пермский» входит в омскую ГК «Синергия». С октября 2015 года арендовало на 49 лет у краевого правительства имущество свинокомплекса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году ООО выручило 1,5 млрд руб. (в 2015-м — 1,1 млрд руб.). При этом предприятие понесло чистый убыток в 314 млн руб. (против 46 млн руб. чистой прибыли в 2015-м).

До 2013 года свинокомплекс, находившийся в федеральной собственности, накопил долг перед кипрским офшором Kalkfeld Holdings на сумму свыше 500 млн руб.

Краевые власти попросили федеральное правительство отдать АО в собственность, чтобы разобраться с долгом и найти инвестора для последующей реконструкции.

Прежние краевые власти нашли арендатора свинокомплекса — омскую ГК «Синергия». Тот договорился с кипрским офшором о выкупе долга с дисконтом. В свою очередь, прежние краевые власти в 2015 году заключили с ним договор об аренде, а также прорабатывали вопрос о приватизации акций, но так и не смогли найти способ, как продать краевое имущество без торгов.

На прошлой неделе депутат заксобрания Омской области Сергей Головачев заявил о продаже инвестору активы ЗАО «Группа «Синергия». Им стало столичное юридическое агентство «Юрфикон».

Омский инвестор свой выход из бизнеса пояснял конфликтом с властями Пермского края, которые, по его мнению, отказались передавать 50% акций АО «Пермский свинокомплекс», а также потребовали возврата выданной ООО «Свинокомплекс «Пермский»» субсидии в 207 млн руб. Краевые власти посчитали заявления о сделке притворными, чтобы снять ответственность омских инвесторов в рамках начавшегося банкротства ООО «Свинокомплекс «Пермский».

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