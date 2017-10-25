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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти подобрали варианты новой площадки для «Ремпутьмаша»

Сегодня на заседании правительства Пермского края заместитель председателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов рассказал, что краевые власти уже подобрали несколько вариантов площадок для размещения завода «Ремпутьмаш».

«Действующая площадка ограничена в развитии из-з того, что находится практически в центре города. Поэтому развивать такие направления как литейное производство, которое востребовано, на этой площадке невозможно. И безусловно руководство предприятия говорит о том, что готово развивать это производство в Пермском крае, в том числе и на территории города Перми и здесь задача правительства подобрать такую площадку, которая имела бы перспективы развития на долгие годы», — отметил господин Чибисов.

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Он уточнил, что заводу предложено размещение в индустриальной зоне, которая тянется от Камской ГЭС до «Мотовилихинских заводов», где достаточно много неиспользуемых площадей. «Плюс мы сейчас планируем активное развитие Осенцовского транспортного узла. Там вообще очень удачные площадки для как раз бизнеса, связанного с железной дорогой», — рассказал господин Чибисов.

Напомним, в сентябре глава Прикамья Максим Решетников заявил о планах по созданию на месте завода «Ремпутьмаш» около станции Пермь I культурно-рекреационного пространства.

Общая стоимость завода цехов и участка в 8, 5 га составляет 445 млн руб. Выделение на покупку комплекса бюджетных средств уже одобрено депутатами краевого заксобрания.

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