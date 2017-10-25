Институт экономики (INCE) ухудшил прогноз ВВП в 2017 году

Источник: Noi.md

Согласно исследованию INCE «Тенденции в экономике Молдовы», рост ВВП составит 2,4% и достигнет 144 млрд леев.

По сравнению со средним экономическим ростом последних пяти лет на уровне 3,4%, этот результат будет довольно пессимистичным прогнозом.

Хотя ранее эксперты INCE предполагали рост экономики в 2017 г. в 4,2% (147 млрд леев).

В исследовании отмечено, что «замедление экономического роста связно с замедлением роста в промышленности (рост менее 1%), снижением сельхозпроизводства (на 5%).

Выросла нестабильность деловой среды — за первое полугодие 2017 г. было закрыто 4166 предприятий при 3192 вновь открытых. К тому же растет государственный долг (50,7 млрд леев), сокращается внешняя финансовая поддержка, все острее становится проблема политических противоречий.

Эксперты института отмечают ряд положительных факторов: «Рост экспорта составил 13,4% или $1,02 млрд».

Растет количество долгосрочных инвестиций в экономику — на 2,5%. За счет налогов на производство постепенно снижается дефицит бюджета, доходная часть которого в первом полугодии составила 24 млрд. леев.