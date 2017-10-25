На доплату к пенсиям в Приморье направят 750 млн рублей из краевого бюджета
Доплата к пенсии увеличится более чем у 66 тысяч приморцев. С 2018 года количество пенсионеров может увеличиться еще на 1 247 человек.
Доплата к пенсии увеличится более чем у 66 тысяч приморцев. С 2018 года количество пенсионеров может увеличиться еще на 1 247 человек.
Депутаты краевого парламента в среду, 25 октября, в трех чтениях утвердили поправки в закон о социальной поддержке населения, согласно которым увеличится доплата к пенсиям неработающим приморцам.
Согласно поправкам в закон, прожиточный минимум пенсионера в Приморье в 2018 году составит 9 151 рубль, что превышает показатели по Дальнему Востоку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По словам
«Средний размер доплаты из краевого бюджета составит 2 430 рублей, на это из бюджета потребуется более 750 миллионов рублей. Еще более 1,2 миллиарда рублей будут перечислены из федерального бюджета», — сообщил заместитель главы региона.
Депутаты Законодательного Собрания утвердили поправки в краевой закон в трех чтениях.