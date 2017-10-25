В Ташкенте завершилась узбекская хлопковая и текстильная ярмарка

Источник: Kommersant.uz

В рамках форума проведен ряд презентаций. Одна из них посвящена результатам проекта по развитию устойчивого хлопководства, осуществленного в сотрудничестве с АО «Узбекенгилсаноат», Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана, Минтруда, Федерацией профсоюзов, Международной финансовой корпорацией, Всемирным банком. Проект был внедрен в пилотном режиме для внедрения в фермерских хозяйствах стандартной системы устойчивого выращивания хлопчатника. Осуществлена диагностика сельскохозяйственных технологий. Разработаны рекомендации по повышению эффективности хлопководства и внедрению механизации.

На ярмарке также прошел показ мод дизайнерского центра при АО «Узбекенгилсаноат».

В нынешней ярмарке Узбекистан применил новую стратегию. В частности, весомая часть экспонатов состояла из готовой продукции предприятий текстильной и легкой промышленности. Это свидетельствует о последовательных мероприятиях, осуществляемых в нашей стране по повышению экспорта пряжи, ткани и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В соответствии с постановление президента о программе мер по развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017−2019 годы предусмотрена реализация свыше 130 инвестиционных проектов общей стоимостью $2,2 млрд.