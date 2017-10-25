В Ташкенте завершилась узбекская хлопковая и текстильная ярмарка
В Ташкенте завершилась XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка. В ней приняли участие более 1500 специалистов из разных государств, передает УзА.
В Ташкенте завершилась XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка. В ней приняли участие более 1500 специалистов из разных государств, передает УзА.
В рамках форума проведен ряд презентаций. Одна из них посвящена результатам проекта по развитию устойчивого хлопководства, осуществленного в сотрудничестве с АО «Узбекенгилсаноат», Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана, Минтруда, Федерацией профсоюзов, Международной финансовой корпорацией, Всемирным банком. Проект был внедрен в пилотном режиме для внедрения в фермерских хозяйствах стандартной системы устойчивого выращивания хлопчатника. Осуществлена диагностика сельскохозяйственных технологий. Разработаны рекомендации по повышению эффективности хлопководства и внедрению механизации.
На ярмарке также прошел показ мод дизайнерского центра при АО «Узбекенгилсаноат».
В нынешней ярмарке Узбекистан применил новую стратегию. В частности, весомая часть экспонатов состояла из готовой продукции предприятий текстильной и легкой промышленности. Это свидетельствует о последовательных мероприятиях, осуществляемых в нашей стране по повышению экспорта пряжи, ткани и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
В соответствии с постановление президента о программе мер по развитию текстильной и
В настоящее время в системе акционерного общества «Узбекенгилсаноат» функционируют более 450 предприятий. Предприятия сферы наряду с пополнением внутреннего рынка готовой продукцией экспортируют в более 50 стран мира пряжу, ткани, трикотажные изделия и одежду различного дизайна. В частности, в прошлом году выполнены экспортные операции на $1,14 млрд. До конца нынешнего года предусмотрено превышение данного показателя до свыше $1,3 млрд.