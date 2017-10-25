ЕБРР разрабатывает пакет дополнительных инвестпроектов для Узбекистана

Источник: UzReport.news

В настоящее время специалисты Европейского банка реконструкции и развития разрабатывают ощутимый пакет дополнительных инвестиционных проектов в финансовом, сельскохозяйственном и промышленном секторах, а также по развитию муниципальной инфраструктуры в Узбекистане.

Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в своем послании Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Мы также запустили программу “Консультации для малого бизнеса”, первые проекты которой уже начаты. Кроме того, в настоящее время мы завершаем нашу предварительную диагностику для Страновой стратегии. Мы надеемся, что наша делегация по Стратегии встретится с вашим правительством в начале следующего года для того, чтобы согласовать приоритеты для долгосрочной деятельности ЕБРР в республике», — говорит он.

«Мне хотелось бы снова подтвердить нашу сильную поддержку осуществляемым реформам в вашей стране, которая будет выражена со стороны первого вице-президента ЕБРР Фила Беннетта и вице-президента по рискам Бетси Нельсон в ходе их визита в Ташкент в начале ноября. В ходе этого визита наша команда официально откроет офис представительства ЕБРР в Ташкенте, проведет ряд встреч с вашим правительством и примет участие в Международной конференции высокого уровня по вопросам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которая состоится 10—11 ноября в Самарканде».