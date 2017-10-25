Бюджет региона вырос почти на три миллиарда

Причем на 1 миллиард 583 миллиона выросли собственные доходы — в основном за счет налоговых поступлений, еще 1 миллиард 311 миллионов рублей удалось сэкономить. Из них 700 миллионов добавилось за счет компенсаций, которые были заложены в бюджете на случай, если будут повышены тарифы на услуги ЖКХ. Тарифы так и не были повышены, поэтому компенсации не понадобились. Еще 471 миллион удалось сэкономить, уточнив число детей-льготников, которым положено бесплатное питание в школах.

Причем на миллиард 583 миллиона выросли собственные доходы — в основном за счет налоговых поступлений, еще 1 миллиард 311 миллионов рублей удалось сэкономить. Из них 700 миллионов добавилось за счет компенсаций, которые были заложены в бюджете на случай, если будут повышены тарифы на услуги ЖКХ. Тарифы так и не были повышены, поэтому компенсации не понадобились. Еще 471 миллион удалось сэкономить, уточнив число детей-льготников, которым положено бесплатное питание в школах.

— Таким образом, доходная часть бюджета теперь составляет 124 миллиарда 310 миллионов рублей, расходная часть — 125 миллиардов 617 миллионов, — пояснил Виталий Голубенко. — Хочу особо подчеркнуть, что после проведенных корректировок дефицит бюджета останется на прежнем уровне и составит 1 миллиард 306 миллионов рублей.

Куда же пойдут «лишние» деньги? По словам министра финансов, 222 миллиона потратят на повышение зарплаты бюджетников, в первую очередь, работников дополнительного образования и культуры. Еще 613 миллионов пойдет в резервный фонд правительства региона (если средств, направленных на повышение зарплат бюджетников, вдруг не хватит, добавят оттуда). 906 миллионов направят в бюджеты муниципалитетов, 135 из них достанется Новосибирску. Эти деньги предназначены для завершения строительства нового здания коррекционной школы-интерната № 37. Миллиард 35 миллионов рублей планируют потратить на капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения и культуры. Наконец, 43 миллиона рублей запланировано на компенсацию убытков Западно-Сибирской железной дороги, которая осуществляет перевозки на пригородных электричках.