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15:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Монтаж кровли «Волгоград Арены» сняли с высоты птичьего полета

Волгоградцы сняли с помощью квадрокоптера, как на стадионе, строящемся к мундиалю, ведется монтаж кровли с использованием вертолета.

В настоящее время специалисты устанавливают балки на «козырек» кровли, расположенный над кромкой поля. Общий вес монтируемых конструкций составляет 110 тонн. На первом этапе работ 176 элементов будут поочередно доставлены на высоту около 50 метров при помощи вертолета. Конструкции будут поднимать наверх на тросовой подвеске.

— Одна из основных задач этого процесса — ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке», — рассказал подрядчик.

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