Власти анонсировали поэтапное сокращение госдолга Воронежской области к 2021 году

Источник: РИА "Воронеж"

Согласно постановлению, целью долговой политики станет «поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств» региона к 2021 году до 45% от суммы доходов облбюджета без учета безвозмездных поступлений. По итогам 2017 года госдолг должен составить 34,1 млрд рублей — 54% от доходной статьи бюджета. По сравнению с 2016 годом сумма долга снизится на 3%.

Долговую политику проводит региональный департамент финансов. В документе указано, что одним из основных ее направлений в Воронежской области на три года станет изучение возможности использования государственных ценных бумаг области как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долгов. Кроме того, власти обеспечат оптимизацию структуры госдолга и минимизацию стоимости его обслуживания. В планах — выполнение мероприятий по обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета. Власти поставили задачу своевременного и полного исполнения долговых обязательств перед кредиторами «в условиях любой, в том числе самой неблагоприятной, макроэкономической и бюджетной ситуации».

В сентябре 2017 года стало известно, что Воронежская область получит отсрочку для погашения государственного долга в 11,9 млрд рублей.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев попросил президента Владимира Путина реструктуризировать долги субъектов РФ по бюджетным кредитам. Глава Воронежской области озвучил предложение на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах РФ в Ульяновске 22 сентября 2017 года. Губернатор Воронежской области заверил президента, что реструктуризация кредитов «позволит существенно расширить программы, выполнить прямые социальные обязательства и модернизировать инфраструктуру, которая обеспечивает качество жизни граждан».