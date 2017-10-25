Акишев предупредил казахстанцев об опасности криптовалют
В настоящее время Национальный банк РК совместно с правительством вырабатывает казахстанский подход к выпуску и обращению криптовалют.
В настоящее время Национальный банк РК совместно с правительством вырабатывает казахстанский подход к выпуску и обращению криптовалют.
Об этом сообщает
Как отметил глава регулятора, сложность заключается в особенностях криптовалют, которые имеют наднациональную природу, а также не являются
«Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней Поэтому имеется ряд вопросов к общей безопасности широкого использования криптовалют. На сегодняшний день еще ни одно государство полностью не определилось с сущностью цифровых валют и моделью регулирования процесса их использования, как в рамках платежных отношений, так и в области валютного контроля, влияния на
Ввиду наличия спекулятивного риска операции физических лиц по криптовалютам должны быть ограничены, подчеркнул Акишев.