Акишев предупредил казахстанцев об опасности криптовалют

«Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней Поэтому имеется ряд вопросов к общей безопасности широкого использования криптовалют. На сегодняшний день еще ни одно государство полностью не определилось с сущностью цифровых валют и моделью регулирования процесса их использования, как в рамках платежных отношений, так и в области валютного контроля, влияния на денежно-кредитную политику государства, — отметил председатель Нацбанка. — Высокая волатильность цены криптовалюты в краткосрочной перспективе дает возможность владельцу заработать на спекулятивных операциях, но в дальнейшем может привести к значительному ущербу от потери средств гражданами. Все должны понимать, что государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц».



Ввиду наличия спекулятивного риска операции физических лиц по криптовалютам должны быть ограничены, подчеркнул Акишев.