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10:23 (мск), источник: 365info.kz

Акишев предупредил казахстанцев об опасности криптовалют

В настоящее время Национальный банк РК совместно с правительством вырабатывает казахстанский подход к выпуску и обращению криптовалют.

ЦБ: $ 57.5852   +0.11 € 67.6856   +0.13 ММВБ: $ 57.4275   -0.12 € 67.5300   -0.06
Источник: 365info.kz

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на выступление председателя Нацбанка Данияра Акишева перед прессой в Астане.

Как отметил глава регулятора, сложность заключается в особенностях криптовалют, которые имеют наднациональную природу, а также не являются чьим-либо обязательством или гарантией, в том числе государства.

«Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней Поэтому имеется ряд вопросов к общей безопасности широкого использования криптовалют. На сегодняшний день еще ни одно государство полностью не определилось с сущностью цифровых валют и моделью регулирования процесса их использования, как в рамках платежных отношений, так и в области валютного контроля, влияния на денежно-кредитную политику государства, — отметил председатель Нацбанка. — Высокая волатильность цены криптовалюты в краткосрочной перспективе дает возможность владельцу заработать на спекулятивных операциях, но в дальнейшем может привести к значительному ущербу от потери средств гражданами. Все должны понимать, что государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц».

Ввиду наличия спекулятивного риска операции физических лиц по криптовалютам должны быть ограничены, подчеркнул Акишев.

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