Зимой из Омска можно будет напрямую улететь Тайланд, Вьетнам и Сочи

Официальный сайт ОАО «Омский аэропорт» опубликовал расписание полетов на предстоящий сезон «Зима 2017», который продлится с 29 октября 2017 до 24 марта 2018 года.

Омичи смогут отправиться в 16 городов России, ближнего и дальнего зарубежья, куда будут летать 40 регулярных и чартерных рейсов.

Так, в Москву организовали 8 регулярных рейсов — один летает во Внуково, три — в Шереметьево и четыре — в Домодедово. В столицу омичи смогут летать авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «ИрАэро», «Уральские авиалинии» и «Азимут».

В северную столицу Санкт-Петербург также останется прямой перелет, рейс будет обслуживать авиакомпания «Россия».

Кроме того, из Омска можно будет напрямую направиться в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск («Оренбуржье»), Сочи и Иркутск («ИрАэро»), Ноябрьск и Уфу («Красавиа»).

Сохранятся и регулярные рейсы за границу. Так, пять раз в неделю «Эйр Астана» будет летать в Астану и обратно. В этом году регулярные полеты в дальне страны доступны лишь по двум направлениям: Тайланд (Пхукет, Бангкок, Краби, Утапао) и Вьетнам («Нха транг»). За границу омичи смогут летать авиакомпаниями «Роял Флайт» и «Азур эйр».