Зимой из Омска можно будет напрямую улететь Тайланд, Вьетнам и Сочи
Омичам с конца октября по конец марта будут доступны прямые перелеты в 16 городов.
Омичам с конца октября по конец марта будут доступны прямые перелеты в 16 городов.
Официальный сайт ОАО «Омский аэропорт» опубликовал расписание полетов на предстоящий сезон «Зима 2017», который продлится с 29 октября 2017 до 24 марта 2018 года.
Омичи смогут отправиться в 16 городов России, ближнего и дальнего зарубежья, куда будут летать 40 регулярных и чартерных рейсов.
Так, в Москву организовали 8 регулярных рейсов — один летает во Внуково, три — в Шереметьево и четыре — в Домодедово. В столицу омичи смогут летать авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «ИрАэро», «Уральские авиалинии» и «Азимут».
В северную столицу
Кроме того, из Омска можно будет напрямую направиться в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Тюмень,
Сохранятся и регулярные рейсы за границу. Так, пять раз в неделю «Эйр Астана» будет летать в Астану и обратно. В этом году регулярные полеты в дальне страны доступны лишь по двум направлениям: Тайланд (Пхукет, Бангкок, Краби, Утапао) и Вьетнам («Нха транг»). За границу омичи смогут летать авиакомпаниями «Роял Флайт» и «Азур эйр».
Расписание сдвижение самолетов можно посмотреть вот здесь.