Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10:19 (мск), источник: Om1.ru

Зимой из Омска можно будет напрямую улететь Тайланд, Вьетнам и Сочи

Омичам с конца октября по конец марта будут доступны прямые перелеты в 16 городов.

Официальный сайт ОАО «Омский аэропорт» опубликовал расписание полетов на предстоящий сезон «Зима 2017», который продлится с 29 октября 2017 до 24 марта 2018 года.
Омичи смогут отправиться в 16 городов России, ближнего и дальнего зарубежья, куда будут летать 40 регулярных и чартерных рейсов.

Так, в Москву организовали 8 регулярных рейсов — один летает во Внуково, три — в Шереметьево и четыре — в Домодедово. В столицу омичи смогут летать авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «ИрАэро», «Уральские авиалинии» и «Азимут».

В северную столицу Санкт-Петербург также останется прямой перелет, рейс будет обслуживать авиакомпания «Россия».

Кроме того, из Омска можно будет напрямую направиться в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск («Оренбуржье»), Сочи и Иркутск («ИрАэро»), Ноябрьск и Уфу («Красавиа»).

Сохранятся и регулярные рейсы за границу. Так, пять раз в неделю «Эйр Астана» будет летать в Астану и обратно. В этом году регулярные полеты в дальне страны доступны лишь по двум направлениям: Тайланд (Пхукет, Бангкок, Краби, Утапао) и Вьетнам («Нха транг»). За границу омичи смогут летать авиакомпаниями «Роял Флайт» и «Азур эйр».

Расписание сдвижение самолетов можно посмотреть вот здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Публичные слушания по бюджету Омска-2018 пройдут 10 ноября
Глава омского Следкома Кондин может уйти в отставку еще до окончания контракта
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь