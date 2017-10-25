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15:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

100 новых автобусов поставят в Ростов до середины декабря

В 2017 году на закупку 14 трамвайных вагонов для Ростова-на-Дону было выделено более 453 миллионов рублей: 25 миллионов рублей из городского бюджета, остальные из областного.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Один из них уже в Ростове, остальные должны поставить до 15 декабря, сообщает сайт администрации донской столицы.

К этому же сроку ожидается поставка 100 пассажирских автобусов большой вместимости. Это 75 «МАЗов» (стоимость — 847 миллионов рублей) и 25 «НефАЗов» (на сумму свыше 256 миллионов рублей). Все автобусы оснащены кондиционерами, оборудованы специальными креплениями для маломобильных граждан.

Всего на 2017−2018 годы запланировано приобретение 200 пассажирских автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета потратят 838 миллионов 282,8 тысячи рублей, из областного — 1 миллиард 415 миллионов 165,6 тысяч рублей. Вторую сотню автобусов доставят в город до 1 апреля 2018 года.

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