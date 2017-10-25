100 новых автобусов поставят в Ростов до середины декабря

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Один из них уже в Ростове, остальные должны поставить до 15 декабря, сообщает сайт администрации донской столицы.

К этому же сроку ожидается поставка 100 пассажирских автобусов большой вместимости. Это 75 «МАЗов» (стоимость — 847 миллионов рублей) и 25 «НефАЗов» (на сумму свыше 256 миллионов рублей). Все автобусы оснащены кондиционерами, оборудованы специальными креплениями для маломобильных граждан.