100 новых автобусов поставят в Ростов до середины декабря
В 2017 году на закупку 14 трамвайных вагонов для
В 2017 году на закупку 14 трамвайных вагонов для
Один из них уже в Ростове, остальные должны поставить до 15 декабря, сообщает сайт администрации донской столицы.
К этому же сроку ожидается поставка 100 пассажирских автобусов большой вместимости. Это 75 «МАЗов» (стоимость — 847 миллионов рублей) и 25 «НефАЗов» (на сумму свыше 256 миллионов рублей). Все автобусы оснащены кондиционерами, оборудованы специальными креплениями для маломобильных граждан.
Всего на 2017−2018 годы запланировано приобретение 200 пассажирских автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета потратят 838 миллионов 282,8 тысячи рублей, из областного — 1 миллиард 415 миллионов 165,6 тысяч рублей. Вторую сотню автобусов доставят в город до 1 апреля 2018 года.