Мэрия Иркутска планирует увеличить стоимость проезда общественного транспорта по вечерам
Дифференцированный тариф могут установить во второй половине 2018 года.
Дифференцированный тариф могут установить во второй половине 2018 года.
Администрация Иркутска планирует увеличить стоимость проезд общественного транспорта по вечерам. Предполагается, что во второй половине 2018 года будет действовать дифференцированный тариф, рассказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на депутатских слушаниях в городской Думе сегодня, 25 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В настоящее время нужно проработать экономическое обоснование, просчитать тариф, внести соответствующие изменения в документацию, подчеркнула Елена Федорова.
«Первый транспортный хаб появится на станции
Он отметил, что сейчас рассматривается разгрузка улицы Маяковского и курорта «Ангара» за счет разворота направления движения в Спортивном переулке.
«Также рассматривается организация двустороннего движения по улице Джамбула. Необходимо будет организовать место за счет
Возможно, понадобится расселить многоэтажные дома, чтобы люди не жили при таком трафике. Срок исполнения — три года, подчеркнул главный архитектор Иркутска.
Елена Федорова заметила, что в рамках развития транспорта города необходимо решение определенных задач. Это оптимизация маршрутных сетей, реализация комплексного плана транспортного обслуживания населения.
«Нужно расставить приоритеты развития транспорта (в частности, переход малого класса к большему), совершенствовать транспортные средства в более экологичное русло. Также важным пунктом развития транспортной инфраструктуры станет сокращение личного транспорта жителей», — сказала Елена Федорова.
Представители администрации города заметили, что Иркутск скоро получит 10 трамваев новой, 619-й серии.