Мэрия Иркутска планирует увеличить стоимость проезда общественного транспорта по вечерам

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска планирует увеличить стоимость проезд общественного транспорта по вечерам. Предполагается, что во второй половине 2018 года будет действовать дифференцированный тариф, рассказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на депутатских слушаниях в городской Думе сегодня, 25 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время нужно проработать экономическое обоснование, просчитать тариф, внести соответствующие изменения в документацию, подчеркнула Елена Федорова.

«Первый транспортный хаб появится на станции Иркутск-Пассажирский. Также планируется транспортный узел на остановке “Узловой” для разгрузки Качугского и Ангарского направлений», — сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

Он отметил, что сейчас рассматривается разгрузка улицы Маяковского и курорта «Ангара» за счет разворота направления движения в Спортивном переулке.

«Также рассматривается организация двустороннего движения по улице Джамбула. Необходимо будет организовать место за счет Peugeot-центра и прилегающих территорий», — сообщил Сергей Александров.

Возможно, понадобится расселить многоэтажные дома, чтобы люди не жили при таком трафике. Срок исполнения — три года, подчеркнул главный архитектор Иркутска.

Елена Федорова заметила, что в рамках развития транспорта города необходимо решение определенных задач. Это оптимизация маршрутных сетей, реализация комплексного плана транспортного обслуживания населения.

«Нужно расставить приоритеты развития транспорта (в частности, переход малого класса к большему), совершенствовать транспортные средства в более экологичное русло. Также важным пунктом развития транспортной инфраструктуры станет сокращение личного транспорта жителей», — сказала Елена Федорова.