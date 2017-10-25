Производственные корпуса для ТОР «Комсомольск» построят в 2018 году

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Корпорация развития Дальнего Востока профинансирует строительство первых двух производственных корпусов для резидентов на площадке «Парус» в ТОР «Комсомольск». Сумма вложений составит 115 миллионов рублей.

«Корпорация по развитию Дальнего Востока (КРДВ) выбрала подрядчика для строительства двух модульных производственных комплексов площадью по полторы тысячи квадратных метров каждый на площадке “Парус” в ТОР “Комсомольск”. Работы по строительству начнутся в ноябре, корпуса будут введены в строй к лету 2018 года», — сообщил корреспонденту ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных инвестиционных проектов Юрий Чайка.

По его словам, строить корпуса будут за счёт КРДВ, а региональные власти будут субсидировать лизинговые платежи резидентов в счёт уже построенной недвижимости. Среди первых резидентов, которые займут новые объекты — предприятия по выпуску кабельных систем и металлорежущих инструментов для нужд авиастроения.