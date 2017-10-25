Горсовет Новосибирска не позволил строить жилье вместе с хоккейным стадионом на берегу Оби
30 гектаров в пойме реки останутся в собственности города и сохранят статус рекреационной зоны.
30 гектаров в пойме реки останутся в собственности города и сохранят статус рекреационной зоны.
Сегодня на сессии новосибирского горсовета депутаты обсуждали изменение в Правилах землепользования и застройки города Новосибирска. Из новой редакции документа вычеркнули предложение о перезонировании участка в Ленинском районе, на котором предполагалось строительство нового жилмассива.
Как сообщали Sibnovosti.ru, региональные власти рассчитывали, что инвестор строительства жилья возьмет на себя дополнительную нагрузку и построит поблизости новую ледовую арену.
Ранее депутаты в открытом письме объясняли свою позицию тем, что такой вариант повлечет необходимость выделения значительных средств из городского бюджета.
Согласно регламенту, мэрия вновь может обратиться с предложением рассмотреть этот вопрос. Но депутаты дали понять, что не намерены отказываться от своего решения.
«В данном созыве совет депутатов, я так понимаю,
В горсовете считают, что в будущем в этой части поймы Оби должна появиться парковая зона отдыха для жителей левобережной части города. При этом принятое решение не мешает реализации проекта по строительству нового ледового дворца спорта без крупного жилого комплекса. Для этой цели возле Октябрьского моста зарезервирован участок площадью 10 га.