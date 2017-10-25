Горсовет Новосибирска не позволил строить жилье вместе с хоккейным стадионом на берегу Оби

«В данном созыве совет депутатов, я так понимаю, все-таки сформировал свое мнению, свою позицию по этому участку земли, по этой территории. Не знаю, как в перспективе будет меняться жизнь, какие она будет ставить задачи. Но все-таки мы считаем, что достаточно немало построено жилья в Новосибирске, которое до сих пор еще не продано. Мы не можем выполнить ряд социальных обязательств уже на тех территориях, где построены микрорайоны. Мы отстаем, наверное, лет на шесть-восемь. Требуются дополнительно школы, детские сады. Бюджет Новосибирска не может это вытянуть, хотя это наше обязательство. И говорить о новых каких-то крупных жилых комплексах или микрорайонах в городе Новосибирске мы считаем пока невозможно», — отметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.