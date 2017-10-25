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10:54 (мск), источник: UzReport.news

Узбекистан вступил в Международную комиссию по шелководству

Международная комиссия по шелководству (МКШ), штаб-квартира которого находится в Бангалоре (Индия), сообщила о принятии Узбекистана в свои ряды.

Источник: UzReport.news

«Инструмент о присоединении» был официально подписан руководством недавно созданной Ассоциации «Узбекипаксаноат».

В качестве члена авторитетной организации наша страна получит возможность воспользоваться опытом, консультациями и услугами международных экспертов в шелководческой отрасли, участвовать в различных программах и проектах, реализуемых Международной комиссией по шелководству, сообщает ИА «Жахон».

Структура также регулярно организовывает тренинги по развитию навыков в области. В рамках стипендиальных программ проводятся научные исследования в ведущих вузах.

Наряду с этим, участие в комиссии будет способствовать передаче инноваций, технологий и экспертизы для повышения производительности и качества шелка в Узбекистане.

Руководство организации приветствовало вступление нашей страны.

Следует отметить, что Международная комиссия по шелководству была создана в 1960 году и является межправительственной организацией, зарегистрированной в ООН. Ее главная цель направлена на развитие шелководства и шелковой промышленности во всем мире.

Узбекистан стал двадцатым членом Комиссии наряду с Афганистаном, Бангладеш, Бразилией, Ганой, Грецией, Египтом, Индией, Индонезией, Ираном, Кенией, КНДР, Мадагаскаром, Непалом, Румынией, Сирией, Таиландом, Тунисом, Францией и Японией.

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