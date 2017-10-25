Запуску в Екатеринбурге трамваев по Татищева мешают «юридические вопросы»

Источник: УралИнформБюро

Движение трамваев по улице Татищева в Екатеринбурге на 25 октября 2017 года остается закрытым. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городской мэрии, процедура организации их проезда по обновленной улице находится в стадии завершения, осталось решить юридические вопросы. «Открытие намечено на третью декаду октября», — уточнили в администрации.

Изначально открытие движения трамваев намечалось на День города, выпавший в этом году на 19 августа. Затем сроки постоянно переносились — на вторую половину сентября, начало октября, 20-е числа октября.