Запуску в Екатеринбурге трамваев по Татищева мешают «юридические вопросы»
Сроки снова сдвинулись.
Сроки снова сдвинулись.
Движение трамваев по улице Татищева в Екатеринбурге на 25 октября 2017 года остается закрытым. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Изначально открытие движения трамваев намечалось на День города, выпавший в этом году на 19 августа. Затем сроки постоянно переносились — на вторую половину сентября, начало октября, 20-е числа октября.
Планируется, что по улице Татищева будут ходить два трамвайных маршрута — № 2 и № 18.