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11:19 (мск), источник: Kommersant.uz

Саудовская Аравия построит город в пустыне за $500 млрд

Саудовская Аравия, крупнейший производитель и экспортер нефти в мире, представила план строительства мегаполиса Неом (Neom) в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки.

Объем инвестиций составит $500 млрд, а число роботов в городе превысит число людей.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд представил план на первой конференции «Инвестиционная инициатива будущего», которая, по замыслу организаторов, должна стать «ближневосточным Давосом».

Новый мегаполис расположится на территории в 25 тыс. кв. км. на берегу Красного моря и залива Акаба. Протяженность береговой территории новой конгломерации составит почти 500 км, из которых две трети занимают песчаные пляжи, сообщает ТАСС.

«Есть политическая воля руководства и желание населения создать что-то великое в Саудовской Аравии. Все факторы для успеха у этого начинания есть», — заявил 32-летний наследный принц, который стал автором амбициозной программы экономических реформ в королевстве, получившей название «Видение-2030».

Власти королевства планируют создать особый налоговый и административный режим на территории мегаполиса, чтобы привлечь предпринимателей и специалистов со всего мира.

Neom сфокусируется на секторах, которые, по словам принца, «определят будущее человечества»: биотехнологиях, пищевой промышленности, энергетике, цифровой экономике и индустрии развлечений.

Авторы проекта обещают использовать при строительстве мегаполиса самые современные технологические решения, включая беспилотные автомобили, высокоскоростной беспроводной интернет или «цифровой воздух», последние достижения в онлайн-образовании и электронное правительство.

«Все это позволит появиться новому образу жизни, который учтет все мечты человечества», — заявил наследный принц, показав со сцены конференции кнопочный телефон и смартфон в качестве сравнительной демонстрации разницы между современными городами и Неомом.

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